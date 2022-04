‘Chemische middelen in tuin vaak onnodig’

Utrecht

Bijna 40 procent van de Nederlanders zet chemische bestrijdingsmiddelen in als ze in de tuin of in huis last hebben van plaagdieren zoals mieren, slakken of muggen. Het is vaak onnodig en in veel gevallen ook gevaarlijk voor andere dieren, planten en mensen, stelt Milieu Centraal in aanloop naar de Week van de Groene Tuin die dinsdag begint. De voorlichtingsorganisatie raadt aan om de tuin tot een ‘oase’ te maken voor de natuurlijke vijanden van deze plaagdieren, zoals vogels, padden, kikkers en egels. ‘En lieveheersbeestjes houden van bladluizen’, aldus Milieu Centraal. Deze oplossingen zijn ‘veilig, effectief en makkelijker dan mensen denken’.

