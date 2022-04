Herdenking Sovjetmilitairen

2022-04-09 07:10:09 LEUSDEN - Geïnteresseerden steken bij monument Koedriest kaarsen aan ter nagedachtenis van 77 Sovjetsoldaten die in de Tweede Wereldoorlog in Kamp Amersfoort werden gefusilleerd en voor 24 Sovjetmilitairen die door honger en ontbering omkwamen in het kamp. Stichting Sovjet Ereveld vindt het belangrijk om te blijven herdenken, juist nu het oorlog is in Oekraine. ANP RAMON VAN FLYMEN (beeld anp / Ramon van Flymen)

Bij de herdenking waren de locoburgemeesters van Amersfoort en Leusden aanwezig, samen met mensen uit het hele land. Ook sloten scholieren van twee middelbare scholen in Amersfoort aan. De organisatie besloot dat het vlak na de coronacrisis en tijdens de oorlog in Oekraïne ‘niet het ideale moment’ was om diplomaten uit verschillende landen, waaronder Rusland, en andere politieke vertegenwoordigers uit te nodigen. In de jaren voor de coronacrisis waren deze soms aanwezig. Wel benadrukt de stichting dat het belangrijk is om de Sovjetsoldaten te blijven herdenken, juist nu het oorlog is in Oekraïne. Reiding opende de herdenking met een toespraak om 06.30 uur. Een kleindochter van een van de nabestaanden volgde. Met een gedicht werd de plech..

