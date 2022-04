Solo-reiziger heeft vaak gezin of drukke baan

Alleen op reis gaan wordt steeds normaler, ook voor mensen met een relatie en een gezin. Er is zelfs al een naam voor, de solo-reiziger. Partner en kinderen thuislaten is niet langer egoïstisch maar een investering in jezelf.

Amersfoort

‘Ik denk dat het taboe er al zo’n vijf jaar af is’, zegt Marleen Brekelmans van bijzonderplekje.nl. Zij biedt zeshonderd adressen in Europa aan. Ze herkent dat het juist de niet-singles zijn die alleen op reis gaan. ‘Harde werkers die even willen opladen en moeders die een paar dagen voor zichzelf willen. De mini-retreat is in.’ Dat is een geheel verzorgd verblijf al dan niet met coachingsgesprekken, stiltewandelingen of wellnessfaciliteiten. Corona heeft de trend nog een extra zetje gegeven, merkt Brekelmans. ‘Mensen kwamen soms niet aan werken toe en gingen er even tussenuit op workation om buitenshuis te werken en tijd voor zichzelf te hebben.’

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten voor corona i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .