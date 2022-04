Twee jaar geleden wilde Dara van Keulen (18) niet de politiek in. Nu wel

Tachtig jongeren nemen maandag in de Tweede Kamer deel aan het Nationaal Jeugddebat . Ze gaan in debat met bewindslieden en Kamerleden. Vier onderwerpen komen ter sprake: seksueel grensoverschrijdend gedrag, zelfdodingsgedachten onder jongeren, wonen en gelijke kansen in het onderwijs.

Den Haag

Dara van Keulen (18) uit Middelburg is een van de deelnemers. Ze is christen en zit op het mbo. Tijdens het debat hoort ze bij ‘fractie Groen’, die met staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie) in discussie gaat over zelfdoding.

Waarom doe je mee aan het Nationaal Jeugddebat?

‘Omdat een leraar van mij, die ook in de politiek zit, zei dat er een jeugddebat was dit jaar en dat je misschien in de Tweede Kamer kon debatteren met een groep jongeren. Dit leek mij erg leuk en ik heb me aangemeld. Eerst waren de voorrondes per provincie en daarna werden er een paar jongeren geselecteerd die door mochten voor het ‘grote’ debat in de Tweede Kamer. Daar zat ik bij.’

Ben je geïnteresseerd in politiek, of zelfs politiek actief?

‘Ik ben z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .