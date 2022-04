Paleis Het Loo gaat weer open

De grote zaal van het vernieuwde Paleis Het Loo. Het museum ging in 2018 dicht voor een grote verbouwing, maar opent op Goede Vrijdag weer zijn deuren. In het vervolg moet de bezoeker kiezen uit twee verschillende routes. De ene voert door de geschiedenis in de tijd van koning-stadhouder Willem III, die Het Loo in de huidige staat liet bouwen, en zijn vrouw Mary Stuart. De andere route belicht het leven van koningin Wilhelmina, die voornamelijk op Het Loo woonde.