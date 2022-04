Na 1 juni kunnen scholen, kinderopvang en contactberoepen zoals kappers niet meer opeens worden beperkt of gesloten, mocht het coronavirus weer opvlammen. Het kabinet haalt deze bepalingen uit de zogeheten Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm), schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een Kamerbrief. <

NVWA: eet geen chocola uit besmette fabriek

Ook in Nederland moeten alle Kinder-producten afkomstig uit de Belgische fabriek van Ferrero uit de supermarkt worden gehaald. Mogelijk kunnen de chocolaatjes salmonella-infecties veroorzaken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert consumenten om geen enkel Kinder-chocolaatje uit de fabriek te eten. <

Basisregels corona steeds vaker genegeerd

De adviezen om verspreiding van corona tegen te gaan, worden steeds minder nageleefd. Zo bleef in maart een kwart van de mensen thuis als zij corona of coronaklachten hebben. In februari deed nog een op de drie mensen dat. Dat blijkt uit een rapportage over het effect van de landelijke coronacampagne ‘Alleen Samen’ die naar de Kamer is gestuurd. <

beeld anp

Storing ziekenhuis Zwolle opgelost

De gedeeltelijke ICT-netwerkstoring in ziekenhuis Isala in Zwolle is weer opgelost. Door de storing waren de spoedeisende hulp en de eerste hartlonghulp gesloten en reden ambulances met patiënten naar andere ziekenhuizen in de regio. Het ziekenhuis laat weten dat spoedpatiënten er nu weer terechtkunnen. Het netwerk is getest voordat de afdelingen weer opgestart werden. <

Onderzoek landelijke storing NS op 1 juli klaar

Het onafhankelijke onderzoek naar de grote landelijke IT-storing bij de NS waardoor zondag al het treinverkeer kwam stil te liggen, is op 1 juli klaar. In de zomer gaat staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) het rapport bespreken. Na de zomer krijgt de Kamer te horen wat hiervan de uitkomsten zijn, schrijft ze aan de Tweede Kamer. <

beeld anp

13.500 statushouders moeten nog gehuisvest

Gemeenten en provincies moeten in de tweede helft van dit jaar woningen regelen voor 13.500 asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) heeft deze taakstelling neergelegd bij de medeoverheden. Van der Burg verwacht dat van begin april tot eind september ruim 9000 asielzoekers een status krijgen. <

Minister: budget voor scholing is een succes

De scholingssubsidie van 1000 euro (het zogenoemde STAP-budget) is ‘echt een succes, een groter succes dan ikzelf had gedacht’, zegt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken. De subsidie kwam na de eerste openstelling bij 36.000 mensen terecht, en die groep kende minder hoogopgeleiden dan eerst gevreesd. Het STAP-budget is juist bedoeld voor mensen die zich normaal niet zo snel zouden laten om- en bijscholen. <

Meer vrijheid gemeente bij toewijzen woningen

Gemeenten krijgen meer ruimte om woningen toe te wijzen aan specifieke doelgroepen. De helft van de woningen mag worden gereserveerd voor eigen inwoners; nu is dat maximaal een kwart van de huurwoningen. Een wetsvoorstel dat dit moet regelen, heeft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting voor advies naar de Raad van State gestuurd. Gemeenten mogen nu de helft van de huurwoningen binnen de gemeentegrenzen toewijzen aan mensen met een maatschappelijke binding. <

Weinig ruimte extra koopkrachtmaatregelen

De kans is klein dat het kabinet nog dit jaar meer doet om kwetsbare huishoudens te compenseren voor de torenhoge inflatie. Met de miljarden die daar tot nu toe voor zijn uitgetrokken, ‘hebben we gedaan wat we kunnen’, zegt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken). ‘Er zijn ook praktisch gezien niet veel knoppen meer over om aan te draaien.’ Het kabinet geeft dit jaar 6,2 miljard euro extra uit om de gevolgen van de inflatie te dempen. <

Kinderen met kanker opgehaald uit Oekraïne

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie haalde vrijdag opnieuw kinderen met kanker uit Oekraïne op. Negentien kinderen worden samen met hun gezinnen afgehaald in Krakau in Polen. De kinderen zijn vanuit het ziekenhuis in Lviv over de grens gebracht en opgevangen in een tijdelijk centrum in het buurland van Oekraïne. Ze zijn tussen de 2 en 17 jaar. <

EU-baas: Oekraïne kan versneld toetreden

Bij haar bezoek aan Oekraïne heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, een snellere start beloofd van het Oekraïense toetredingsproces tot de Europese Unie. Ze deed dat tijdens een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Ze overhandigde Zelensky een vragenlijst die het startpunt vormt voor de EU om te beslissen over het lidmaatschap. <

Queen slaat dienst op Witte Donderdag over

De Britse koningin Elizabeth gaat donderdag niet naar de kerkdienst ter gelegenheid van Witte Donderdag. De Britse vorstin laat zich vertegenwoordigen door prins Charles, heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de 95-jarige Elizabeth dan verstek laat gaan sinds ze koningin is. Het paleis meldt niet waarom de Queen niet komt, maar volgens Sky News vindt ze het spijtig dat ze er niet bij kan zijn. Elizabeth kampt de laatste tijd met gezondheidsklachten. <

beeld anp

Eind mei extra Europese top over Oekraïne

De leiders van de Europese Unie houden eind mei een extra top over de Russische invasie in Oekraïne, en de gevolgen daarvan. Zo staan bij de vergadering ook energie en defensie op de agenda. De top is op 30 en 31 mei, maakte het voorzitterschap bekend op Twitter. <

Dode in Tsjechië door bom uit wereldoorlog

Een man is in Tsjechië omgekomen door de ontploffing van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het slachtoffer probeerde volgens de politie tijdens graafwerkzaamheden in de bom te zagen, waarschijnlijk omdat hij het explosief aanzag voor een oude rioolbuis. De bom ging vrijdagochtend af in de oostelijke stad Ostrava. Door de ontploffing raakte ook iemand gewond. Lokale media schrijven dat een 31-jarige man lichte verwondingen aan zijn hoofd heeft. <

Duitse president wil tribunaal Oekraïne

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier wil dat er een speciaal tribunaal komt om de verantwoordelijken te berechten voor oorlogsmisdaden in Oekraïne, aldus het Duitse weekblad Der Spiegel. ‘Iedereen die verantwoordelijkheid draagt moet zich verantwoorden: soldaten, bevelhebbers en natuurlijk diegenen die de politieke verantwoordelijkheid dragen.’ <

Toeristen op weg naar ruimtestation ISS

Een groep ruimtetoeristen is op weg gegaan naar het internationale ruimtestation ISS. Hun raket werd vrijdag gelanceerd vanaf de ruimtebasis Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Ze moeten zaterdag aankomen op hun bestemming. Het is de eerste private missie naar het ISS. Een van de vier bemanningsleden is de Nederlands-Israëlische zakenman Eytan Stibbe (64). <

Secretaresse van lijsten Schindler overleden

Mimi Reinhardt, die lijsten met namen opstelde voor de Duitse industrieel Oskar Schindler om Joden te helpen tijdens de Holocaust, is op 107-jarige leeftijd overleden. Schindlers initiatief wordt verteld in de bekroonde bestseller Schindler’s Ark uit 1982, die werd verfilmd door Steven Spielberg met Schindler’s List. Reinhardt was verantwoordelijk voor het opstellen van lijsten van Joodse arbeiders uit het getto van de Poolse stad Krakau voor de fabriek van Schindler. <

Aflevering The Simpsons deels in gebarentaal

In de populaire animatieserie The Simpsons wordt dit weekend voor het eerst in de geschiedenis van de serie deels ‘gesproken’ in de Amerikaanse gebarentaal. Dat meldt het entertainmentblad Variety. Voor het inspreken van de stem van een van de dove personages hebben de makers acteur John Autry II gevraagd, die zelf ook slechthorend is. <

beeld anp

Dader schietpartij Tel Aviv omgebracht

De man die ervan wordt verdacht donderdag in de Israëlische stad Tel Aviv twee mensen te hebben doodgeschoten, is na een achtervolging door de Israëlische politie om het leven gebracht. Dat gebeurde vrijdagochtend na een schietpartij, meldt The Jerusalem Post. In een bar in het centrum van Tel Aviv kwamen donderdagavond zeker twee personen om het leven. <

Microsoft dwarsboomt Russische hackers

Microsoft heeft hackpogingen van Russische militaire spionnen gedwarsboomd, zegt het softwarebedrijf. De hackers zouden hebben geprobeerd in te breken bij overheidsinstanties en denktanks in de Verenigde Staten en de Europese Unie. Daarnaast richtten ze hun acties op Oekraïense mediaorganisaties en andere instellingen in het Oost-Europese land. <

DNB maakt afspraken over contant geld

De tarieven voor het opnemen en het gebruik van contant geld gaan tot midden volgend jaar niet omhoog. Dat is een van de afspraken die De Nederlandsche Bank (DNB) heeft gemaakt met 23 organisaties die betrokken zijn bij het betalingsverkeer om de toegang tot contant geld te behouden. Behalve banken hebben ook consumentenorganisaties en onder meer brancheorganisaties voor winkeliers, horeca en tankstationhouders het zogenaamde Convenant Contant Geld ondertekend. <

beeld anp

Klaver: steun spaartaks onder voorwaarden

Als het kabinet steun wil in de Eerste Kamer van GroenLinks voor plannen om de spaartaks anders in te richten, dan moet daar ook een ‘grote herziening van het belastingstelsel’ aan vastzitten. Dat zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver in het Financieele Dagblad. Het kabinet moet ‘dan wel echt aan de bak’, zegt hij. <

Robeco krijgt boete om nalatige witwascontroles

Vermogensbeheerder Robeco heeft een boete van 2 miljoen euro gekregen vanwege nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten werd tussen juli 2018 en april 2020 onvoldoende gecontroleerd of klanten zich hieraan schuldig maakten. <

Jetten: kabinet werkt aan gasopslag Bergermeer

Het kabinet werkt aan een oplossing om de gasopslag Bergermeer bij Alkmaar voor de komende winter voor minstens 80 procent gevuld te krijgen. Daar zijn verschillende opties voor in kaart gebracht waaruit binnenkort een keuze wordt gemaakt, zegt minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). In tegenstelling tot de gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar de overheid zeggenschap over heeft, wordt Bergermeer beheerd door private partijen waaronder Gazprom. Dat Russische staatsbedrijf is goed voor 40 procent van de capaciteit. <