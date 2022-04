Nieuwe overheidsorganisatie voor adoptie uit het buitenland

Den Haag

Een nieuw op te richten overheidsorganisatie gaat de adopties vanuit het buitenland regelen. Bemiddelingsbureaus voor adoptie lijken daarmee verleden tijd. ‘We staan nauw in contact met het ministerie van Justitie hierover’, zegt een medewerker van Wereldkinderen uit Den Haag. ‘Voor ons komt het dus niet onverwacht. We krijgen maandag een brief waarin dit aan ons wordt uitgelegd, tot die tijd willen we er niets over zeggen.’

Adopties vanuit het buitenland werden ruim een jaar geleden stilgelegd, omdat uit het rapport van de commissie-Joustra bleek dat er bij internationale adopties structureel sprake was van misstanden. Het zou gaan om fraude, corruptie, kinderhandel en vervalsing van documenten.

Voortaan zullen internationale adop..

