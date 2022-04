Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Voor steeds grotere groep is de rek eruit’

Langdurig hoge energieprijzen vergroten de tweedeling in Nederland, waarschuwt directeur Arjan Vliegenthart van het Nibud. Juist mensen met lage inkomens en mensen die door de coronacrisis inkomen hebben ingeleverd, worden nu opnieuw getroffen. Niet alleen de overheid, maar ook energiebedrijven, deurwaarders en kerken moeten voorkomen dat mensen in de schulden raken.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: '‘Het kabinet is overvallen door de scherpte van deze energiecrisis.'

De hoge energieprijzen raken Nederlanders niet alleen in de portemonnee, waardoor we – zoals premier Mark Rutte zegt – ‘verarmen’. De financiële problemen die honderdduizenden Nederlanders nu treffen of nog gaan treffen, hebben ook maatschappelijke gevolgen, zegt directeur Arjan Vliegenthart van budgetinstituut Nibud.

‘Mensen met geldstress zijn vaker ziek, minder productief op hun werk en zijn ook minder goed in staat om verstandige financiële beslissingen te nemen’, somt hij op. ‘Het maakt onze samenleving dus kwetsbaarder.’



Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Als de energieprijzen hoog blijven, is het realistisch dat 1,3 miljoen huishoudens straks financieel geen rek meer hebben.’ - beeld Leonard Walpot

‘Wanneer meer mensen financ..

