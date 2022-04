Bij de overheid werken de meeste mensen met een arbeidsbeperking

Dat blijkt uit de ‘Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten 2021’ die het UWV vorige week publiceerde. De eerste lockdown in 2020 leidde ertoe dat mensen met een arbeidsbeperking moeilijker aan het werk kwamen.

Maar zij die al een baan hadden, raakten die niet kwijt. ‘Mede dankzij de overheidsmaatregelen’, zegt onderzoeker Ed Berendsen van het UWV. Door de in die tijd opgetuigde regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) konden medewerkers niet boetevrij ontslagen worden.

De beste werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking, is de overheid. Van alle branches heeft deze de meeste mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Volgens Berendsen is dat logisch: ‘De overheid bestaat vooral uit grote bedrijven. Omdat die veel gevarieerder werk aan kunnen bieden dan kleine bedrijven, is het makkelijker om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.’

Berendsen verwacht de komende jaren dat steeds meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag kunnen. ‘De Participatiewet is net ingevoerd. De coronacrisis heeft slechts een rimpeling gebracht in een langzaam stijgende lijn.’