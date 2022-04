Meer meldingen online-kindermisbruik in 2021

Den Haag

De stijging komt vooral door meldingen uit Nederland, vanuit het buitenland werd er juist minder vaak aan de bel getrokken. Maar, merkt het EOKM op, dat betekent niet per se dat er ook meer materiaal is verspreid.

In 2021 kwamen er ruim 413.000 meldingen binnen van verdacht beeldmateriaal, tegenover 307.000 een jaar eerder. De meldingen komen via het internationale samenwerkingsverband INHOPE – dat bestaat uit vijftig hotlines wereldwijd –, via het webformulier van het EOKM, via de politie of via externe partijen.

Niet alleen het aantal meldingen steeg, ook werden er meer individuele webadressen (url’s) verzameld. Het EOKM heeft ook een hulplijn voor mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gedachten of gedrag richting ..

