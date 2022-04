Technologie maakt het speelveldje weer leuk

Op de Moby Playground kunnen kinderen in Valkenswaard op een moderne en leuke manier bewegen. Geen overbodige luxe in een tijd die wordt gekenmerkt door spelcomputers en gangsterrap.

Wie op de knop in het midden van de Moby Playground drukt, krijgt leuke opdrachten.

Valkenswaard

Terwijl enkele honderden aanwezigen in Valkenswaard de adem inhouden, verklaart een man met een goedlachs gezicht het nieuwe paradepaardje van de Brabantse gemeente voor geopend. Het is Ton Martens, een man met bijna 25 jaar onderwijservaring op bassischool Schepelweyen en vurig bepleiter van een nieuw speelveldje.

Kinderen van de rooms-katholieke basisschool Schepelweyen maken al sinds september gebruik van de faciliteiten die het Meester Tonplein heeft gekregen. Het pleintje bevat onder meer een basketbalveldje en een pannaveldje, maar meest in het oog springend is toch wel de Moby Playground. Het betreft een speelveldje van ongeveer vijftig vierkante meter, dat is omcirkeld met een getallenlijn en als middelpunt een k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .