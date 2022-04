Oranje-sponsoren trekken handen (gedeeltelijk) af van omstreden WK in Qatar

ING, hoofdsponsor van het Nederlands Elftal, zal tijdens het WK voetbal niet met zakenrelaties naar Qatar afreizen en in Nederland geen reclamecampagnes voeren rond het toernooi. De bank voelt te veel ongemak over mensenrechtenschendingen.

In Qatar hebben arbeidsmigranten in de aanloop naar het WK onder miserabele omstandigheden en tegen lage lonen gebouwd aan stadions en infrastructuur. Daarbij zouden zeker honderden werknemers de dood hebben gevonden, blijkt uit onderzoek van mensenrechtenorganisaties en pers.

ING vindt het ‘niet gepast om naar zo’n controversieel toernooi toe te gaan en er reclame omheen te maken’, verklaart een woordvoerder. De bank is niet van plan om gedurende het WK commercials uit te zenden over zijn rol als hoofdsponsor. ‘We steunen het besluit om dit toernooi in Qatar te houden niet.’ Wel blijft het logo van ING op de voetbalshirts staan. De bank zegt zich in reclame-uitingen te willen richten op het EK vrouwenvoetbal in Engeland, deze zomer.

