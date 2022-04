Forse toename aantal waarnemingen wolf

Arnhem

De wolf en sporen van het wilde dier zijn in de afgelopen maanden fors meer waargenomen dan in drie maanden daarvoor. BIJ12, het bureau dat voor de provincies wolvengegevens bijhoudt, meldt dat tussen 1 november en halverwege februari 1567 meldingen van (vermoedelijke) sporen en waarnemingen van wolven zijn binnengekomen. In de drie maanden daarvoor ging het nog om 661 meldingen. Daarvan is na onderzoek bij 247 meldingen duidelijk geworden dat het daadwerkelijk om een wolf ging. In de afgelopen periode bleek dat bij 551 meldingen het geval. BIJ12 meldt verder dat voor het eerst in de regio Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Fryslân een wolvenpaar is gevormd.

