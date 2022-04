Koningsdag gaat Maastricht meer kosten dan aanvankelijk geraamd. De recente begroting beslaat anderhalf miljoen euro, dat is een kleine twee ton meer dan in 2020 voorzien, meldden Maastricht en de provincie Limburg woensdag. De meerkosten worden betaald door gemeente en provincie, die elk 96.000 euro bijbetalen. <

beeld anp

Oekraïners melden zich voor universitaire studie

De universiteiten in Nederland hebben inmiddels van ‘enkele honderden’ Oekraïense studenten verzoeken ontvangen om hier een opleiding te mogen doen, laat een woordvoerder van Universiteiten van Nederland weten. Het gaat om studenten die een volledige opleiding of een deel van een opleiding hier willen doen. Daarnaast zijn er studenten die hun Oekraïense studie hier online willen voortzetten. <

14-jarige jongen vermist bij duiken in Maleisië

Een 14-jarige Nederlandse jongen wordt samen met drie anderen vermist nadat hij was gaan duiken voor de kust in het zuidoosten van Maleisië. De kustwacht zegt een zoekactie te zijn begonnen samen met de politie. <

150 militairen voor EU-interventiemacht

Nederland gaat 150 militairen bijdragen aan de nieuwe EU-interventiemacht in 2025. Dat kondigde minister Kajsa Ollongren van Defensie aan op een conferentie in Brussel. Verder levert Nederland dan Boxer-pantserwielvoertuigen en medische ondersteuning. De snel inzetbare interventiemacht moet de EU minder afhankelijk maken van de Amerikanen. <

Water afsluiten mag ook bij ouders

Ouders of verzorgers van een kind kunnen geen onvoorwaardelijk recht op toegang tot drinkwater ontlenen aan het Verdrag inzake de rechten van het Kind (IVRK) en het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Dat stelt de rechtbank in Den Haag in een zaak die is aangespannen door Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Eisers noemen afsluiting in strijd met de rechten van minderjarige kinderen, maar daar is de rechtbank het niet mee eens. <

beeld anp

Eerste toeslagenouders gaan naar steunteam

Vijftien ouders hebben zich sinds maandag gemeld bij het landelijke ondersteuningsteam voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) maakte de komst van dat team vorige week bekend. Het Ondersteuningsteam (OT) is in het leven geroepen om ouders van wie door de overheid een kind uit huis is geplaatst, te helpen om hun zaak in kaart te brengen en vervolgstappen te bepalen. <

Politiemedewerkers weg om plichtsverzuim

Twee politiemedewerkers uit Oost-Nederland zijn onlangs onvoorwaardelijk ontslagen. Beiden hebben zich volgens de politie schuldig gemaakt aan zeer ernstig plichtsverzuim, maar de zaken staan wel los van elkaar. Uit eigen onderzoek van de politie blijkt dat ze de politiesystemen hebben geraadpleegd voor privédoeleinden. Verder heeft een van beiden ongeoorloofd gebruik gemaakt van politie-uitingen. <

Nederlander komt om het leven bij skiën

In een skigebied bij de Oostenrijkse plaats Fiss in Tirol is dinsdag een 26-jarige Nederlander om het leven gekomen door een ‘noodlottig ski-ongeval’. Dat bevestigde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. Volgens de Oostenrijkse politie belandde de man door nog onbekende redenen buiten de piste en botste hij daarna op een informatiebord. <

Oudste graf Nederland gevonden in Haps

In 2017 is in de Brabantse plaats Haps het tot nu toe oudste graf van Nederland ontdekt. Dat is woensdag bekendgemaakt. De onderzoekers hebben ruim de tijd genomen om de locatie nauwgezet te bestuderen. Uit dat onderzoek blijkt dat het graf ouder is dan het oudst bekende graf tot nu toe. <

Minister wil gesprek met OM over strafrichtlijn

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) wil met de leiding van het Openbaar Ministerie in gesprek gaan over de richtlijnen die gelden voor de strafeisen in zedenzaken met minderjarige slachtoffers. Aanleiding daarvoor is de verontwaardiging die in de Tweede Kamer is ontstaan na een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het WODC onderzocht de richtlijnen die het OM zelf hanteert in zedenzaken. In 49 procent van de zaken eist het OM een lagere straf dan de bandbreedte die in de eigen richtlijnen wordt voorgeschreven. <

Fabrikant roept partijen Kinder Surprise terug

Ook in Nederland worden Kinder Surprise-eieren en een aantal andere chocolaatjes van fabrikant Ferrero uit de schappen gehaald. De producent heeft daar zelf uit voorzorg toe besloten, vanwege een mogelijk verband tussen chocola die is gemaakt in een Belgische fabriek en salmonella-infecties in Europese landen. <

Bijna helft Britten wil William op de troon

Bijna de helft van de Britten vindt dat prins Charles een stap opzij moet zetten om prins William de troon te laten bestijgen. Wel denkt ook bijna de helft dat Charles het als koning goed zou doen, zo blijkt uit een onderzoek van Ipsos. De opiniepeiler deed een representatieve steekproef onder ruim 2000 Britse volwassenen. <

beeld anp

EU bereidt zich voor op biologische of kernramp

De Europese Unie heeft een strategische voorraad medicijnen en andere middelen aangelegd om patiënten te behandelen die zijn blootgesteld aan radioactieve straling of aan chemische of biologische stoffen. Ook zijn ontsmettingsmiddelen en jodiumtabletten als bescherming tegen een kernramp aangeschaft en opgeslagen, maakte de Europese Commissie bekend. Drie miljoen kaliumjodidepillen zijn direct naar Oekraïne gestuurd. <

Automobilist rijdt in op Russische ambassade

Een man is overleden nadat hij met een auto was ingereden op de poort van de Russische ambassade in Roemenië. Hoewel nog niet duidelijk is of er sprake was van opzet, beschouwt Rusland het incident als een terroristische aanval, aldus de Russische ambassadeur. De politie zegt dat het incident wordt onderzocht. <

Vaccinatieplicht vanaf 60 jaar in Duitsland

De Duitse regeringspartijen zijn het erover eens dat inwoners vanaf 60 jaar vanaf oktober verplicht moeten zijn ingeënt tegen COVID-19. De sociaaldemocratische SPD, de Groenen en de liberale FDP maken volgens Duitse media het voorbehoud dat hun wetsvoorstel nog kan veranderen voordat het donderdag wordt ingediend. Mogelijk gaat de vaccinatieplicht toch gelden voor alle volwassenen. <

Tweede Pfizer-booster beschermt niet lang

Een tweede boosterprik van het Pfizer/BioNTech-vaccin verlaagt het aantal COVID-19-besmettingen onder mensen van 60 jaar en ouder, maar de bescherming tegen infectie lijkt van korte duur, blijkt na een grootschalig Israëlisch onderzoek. De bescherming van de tweede booster tegen infectie neemt al na vier weken af, toonden de Israëlische onderzoekers aan. De bescherming tegen ernstige ziekte was daarentegen zes weken na de prik niet afgenomen. <

Oklahoma verbiedt abortus bijna volledig

Het parlement van de Amerikaanse staat Oklahoma heeft dinsdag een wet aangenomen die het illegaal maakt om abortus te plegen in de staat, behalve in medische noodgevallen. De wet gaat nu voor ondertekening naar de Republikeinse gouverneur Kevin Stitt, die al heeft aangekondigd hem te zullen ondertekenen. <

Boeren in VS telen meer zonnebloemen

Amerikaanse boeren telen dit jaar meer zonnebloemen nu de oorlog in Oekraïne de levering van zonnebloemolie uit dat land belemmert. Door de schaarste kunnen de boeren in de Verenigde Staten veel hogere prijzen vragen voor hun oogst en dat maakt het interessant om grotere lappen grond vol met de gele bloemen te zetten. <

beeld anp

Rijkste Russen hebben te maken met sancties

Vladimir Potanin en Leonid Michelson, de twee rijkste mensen van Rusland, krijgen nu ook te maken met sancties tegen Rusland en ingezetenen vanwege de invasie in Oekraïne en het oorlogsgeweld en de burgerdoden in de stad Boetsja. Canada heeft het duo samen met andere Russische miljardairs op zijn sanctielijst gezet. <

Pijpleiding in de maak voor CO 2 en waterstof

Industriebedrijven in het Duitse Rijnland en Zuid-Limburg willen over een paar jaar hun CO 2 via pijpleidingen naar Rotterdam laten stromen. Ook moeten er op het traject pijpleidingen komen voor waterstof, LPG en propyleen. Grote bedrijven als Shell, RWE, Thyssenkrupp, HeidelbergCement, het Havenbedrijf Rotterdam en het industriecomplex Chemelot zijn daar volop plannen voor aan het maken. <

Stakingen Tata Steel om cao-onderhandelingen

Bij staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden is woensdag een aantal wilde stakingen geweest. Personeel legde het werk neer vanwege ontevredenheid over de cao-onderhandelingen. De stakingen waren volgens een woordvoerder kortstondig en hebben geen grote gevolgen gehad. <

beeld anp

IKEA investeert in nieuwe zonneparken

Ingka Investments, een aan woonwarenhuis IKEA verbonden investeringspartij, heeft negen zonneparkprojecten in Duitsland en Spanje gekocht voor ongeveer 340 miljoen euro. Het gaat om zonneparken die door Enerparc worden ontwikkeld en straks voldoende energie kunnen opwekken om alle IKEA-winkels en -magazijnen in de twee landen te voorzien van stroom. IKEA zou daardoor ook CO 2 -neutraal worden in Duitsland en Spanje. <

De Vrij heeft recht op schadevergoeding

Topvoetballer Stefan de Vrij heeft recht op een schadevergoeding van 4,75 miljoen euro van zijn voormalig management Sports Entertainment Group (SEG). Dat is de uitkomst van een door hem aangespannen rechtszaak. De rechtbank in Amsterdam deed woensdag schriftelijk uitspraak. De 30-jarige international van Oranje beschuldigde SEG ervan hem te hebben benadeeld tijdens zijn overstap van Lazio naar Internazionale in de zomer van 2018. Hij eiste in februari tijdens de zitting een schadevergoeding van grofweg 10 miljoen euro. <

Koeman keert terug als bondscoach Oranje

Ronald Koeman maakt op een later moment de namen van zijn assistent-trainers bij het Nederlands elftal bekend. De oud-trainer van FC Barcelona volgt na het WK in Qatar Louis van Gaal op als bondscoach, meldde de KNVB woensdag. Koeman was eerder van maart 2018 tot augustus 2020 bondscoach van Oranje. <