Noorwegen is vanaf nu per veerboot - met vergadersauna - bereikbaar vanuit Nederland

Vanuit de Eemshaven vaart donderdagmiddag voor het eerst een nieuwe veerboot tussen Nederland en Noorwegen. ‘We hopen op 150.000 passagiers per jaar, maar nu blijkt dat nog voor de eerste boot vertrokken is, al 80.000 passagiers een plek hebben gereserveerd’, zegt directeur Bart Cunnen van Holland Norway Lines. ‘Dat is boven verwachting goed.’

Eemshaven

Wind en regen geselen maandag de Eemshaven, hoog in het noorden in Groningen. De wieken van de her en der opgestelde grote windturbines varen er wel bij. Een gele graafmachine rijdt op een terrein naast de Borkumkade asfalt uit voor de aanleg van het laatste weggedeelte naar een oprijbrug aan de kade. Het is de nieuwe aanlegsteiger van Holland Norway Lines (HNL), het bedrijf dat donderdag vanaf hier start met een veerdienst tussen de Eemshaven en Kristiansand, in het zuiden van Noorwegen.



De tijdelijke wachtruimte van Holland Norway Lines. - beeld Hans-Lukas Zuurman

Sinds vrijdag ligt de nieuwe veerboot annex cruiseschip MS Romantika al klaar, om elke week drie keer heen en weer te gaan varen. Het witte schip, dat zo hoog is..

