‘Geen hoofddoek, keppel of kruis boa’s zorgt voor stigma’

Het voornemen van minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) om ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) geen religieuze symbolen als een hoofddoek, keppeltje of kruis te laten dragen is stigmatiserend en niet effectief om hun neutraliteit te waarborgen.

Utrecht

Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens. ‘Beoordeel neutraliteit en onpartijdigheid van boa’s op basis van hun gedrag en handelingen, en niet op basis van het dragen van een religieus symbool of religieuze kleding.’

Yeşilgöz werkt aan een richtlijn voor de kleding die boa’s in dienst moeten dragen. Net als bij de politie vindt zij dat hun uniform er neutraal uit moet zijn. Een motie van de PVV daarover werd vorig jaar december aangenomen. Voor agenten in functie is het nu al niet toegestaan om uitingen van religie te dragen in hun uniform.

leidraad

Volgens het College lijkt minister Yeşilgöz vooral bang te zijn dat het gezag van boa’s schade oploopt als zij religieuze symbolen dragen. Ook z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .