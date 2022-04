Politieke partijen mogen wat de Tweede Kamer betreft maximaal 100.000 euro per jaar van een bepaalde donateur ontvangen. Vorige week behandelde het parlement de wet die over financiering van de politieke partijen ging, dinsdag werd er over aanpassingen in het voorstel gestemd. Ook komt er op last van de Kamer een verbod op donaties uit het buitenland. <

Geen kanonschoten op 27 april in Valkenburg

In Valkenburg worden met Koningsdag niet zoals gebruikelijk de traditionele kanonschoten gelost. Burgemeester Daan Prevoo had om het achterwege laten van de schoten gevraagd om op die manier rekening te houden met de oorlogservaringen van Oekraïense vluchtelingen, maakte de gemeente dinsdag bekend. <

Woningcorporaties betalen geen losgeld

De acht woningcorporaties die eind maart slachtoffer werden van een cyberaanval, zullen geen losgeld betalen. Er is contact geweest met de criminelen, maar aan hun eisen zal niet worden voldaan. Dat schrijven de woningcorporaties dinsdag in een gezamenlijke verklaring. <

Tweede Kamer: geef lokale partijen subsidie

Lokale politieke partijen moeten subsidie krijgen. Daarover nam de Tweede Kamer dinsdag een motie van het CDA aan. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken moet nu op zoek naar budget, waarschijnlijk een bedrag van 10 miljoen euro. De subsidie zal worden opgenomen in de nog niet bestaande Wet op de politieke partijen, die waarschijnlijk begin 2023 wordt ingediend. Er wordt al lang gesproken over de subsidie. <

‘Mogelijk komen er 150.000 Oekraïners’

De overheid houdt er rekening mee dat er 100.000 tot 150.000 Oekraïners naar Nederland komen. Of er echt zoveel mensen deze kant op komen, of dat het er misschien meer of minder zullen worden, durft het ministerie van Justitie niet met zekerheid te zeggen. ‘Het is fluïde, je weet niet wat Poetin allemaal gaat doen’, zei directeur Migratiebeleid Bart-Jan ter Heerdt in de Tweede Kamer, verwijzend naar de Russische president die verantwoordelijk is voor de invasie in Oekraïne. <

Gravenvernieler weer vast voor vernielen graf

Een 23-jarige man die vorige week was aangehouden voor het vernielen van graven in Hardenberg, zit sinds maandag opnieuw vast voor het vernielen van graven in een andere plaats. Rond 19.00 uur kreeg de politie maandag melding over een man die graven vernielde in Nieuwleusen, dat net als Hardenberg in Overijssel ligt. Na een korte achtervolging werd de man aangehouden. <

Politieman vervolgd voor neerschieten man

Een agent die in mei 2020 een man neerschoot die met een bijl zwaaide in Scheveningen, moet zich daarvoor bij de rechter verantwoorden. De politieman verklaart uit noodweer te hebben gehandeld omdat de man met de bijl een directe bedreiging zou vormen voor een van zijn collega’s. Het Openbaar Ministerie betwijfelt dat en wil dat de rechter naar de zaak kijkt. <

Vrachtwagenchauffeur voor moord aangeklaagd

Vrachtwagenchauffeur Willem M. (46) wordt vervolgd voor moord vanwege het doodrijden van motoragent Arno de Korte in juli vorig jaar. De rechtbank in Rotterdam ging dinsdag akkoord met de gewijzigde tenlastelegging. Aanvankelijk werd M. vervolgd voor doodslag. De officier van justitie verklaarde dinsdag tijdens een inleidende zitting dat er aanwijzingen zijn voor voorbedachte rade en daarmee voor moord. <

Fors minder positieve coronatesten gemeld

Steeds minder mensen laten zich op het coronavirus testen bij de GGD en het aantal positieve uitslagen daalt nog sneller. In de afgelopen week kregen 129.188 mensen na een PCR-test te horen dat ze het virus hadden opgelopen. Dat is een daling van 42 procent ten opzichte van een week eerder, blijkt uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). <

Willem Engel vrij, mag weer op sociale media

Willem Engel werd dinsdag vrijgelaten na een uitspraak van de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam. Ook mag Engel weer op sociale media, laat een woordvoerder van de rechtbank weten. De 45-jarige voorman van Viruswaarheid werd zondag opgepakt nadat enkele dagen eerder zijn voorarrest na twee weken onder voorwaarden was geschorst. Een van die voorwaarden was dat hij niet actief zou zijn op sociale media. Hij heeft die voorwaarde volgens het Openbaar Ministerie geschonden. <

Spoorvakbond eist excuses van NS-directie

Vakbond FNV Spoor eist van de NS-directie ‘publiekelijk excuses’ na de grote treinstoring van zondag. De vakbond zegt dat de NS de eigen medewerkers in de nasleep van de storing aan de schandpaal heeft genageld. De treinen hadden op een gegeven moment best weer kunnen gaan rijden. In een open brief aan president-directeur Marjan Rintel stelt de vakbond woedend en verbijsterd te zijn. <

Brussel start procedure korten geld Hongarije

De Europese Commissie start een procedure om EU-subsidies voor Hongarije te kunnen bevriezen wegens het niet eerbiedigen van de rechtsstaat. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft dat in het Europees Parlement in Straatsburg aangekondigd. Het dagelijks EU-bestuur gebruikt daarvoor een nieuw mechanisme dat EU-geld koppelt aan de rechtsstaat. <

Landen zeggen Moldavië 660 miljoen euro toe

Meerdere landen, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk en Roemenië, hebben dinsdag tijdens een donorconferentie in Berlijn in totaal 659,5 miljoen euro aan steun toegezegd aan Moldavië, het armste land van Europa. Volgens de Duitse minister Annalena Baerbock van Buitenlandse Zaken is het geld nodig om het buurland van Oekraïne te helpen bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. <

Duitsland ontmantelt illegale marktplaats

Duitsland heeft dinsdag een illegale onlinemarktplaats uit de lucht gehaald die mogelijk de grootste in zijn soort in de wereld was. De servers van Hydra Market zijn in beslag genomen en het forum is gesloten. Daarnaast werden 543 bitcoins in beslag genomen. <

Doden en gewonden na botsing in Hongarije

Ten minste vijf mensen zijn omgekomen en meer dan tien gewond geraakt nadat een pick-uptruck dinsdagmorgen tegen een trein was gebotst in het zuiden van Hongarije. Volgens de politie is een van de treinwagons ontspoord. Het ongeluk gebeurde op een overweg in Mindszent, nabij de Hongaars-Servische grens. Volgens een politiewoordvoerder zaten de vijf omgekomen slachtoffers in de pick-uptruck. <

Kremlin: parade op feestdag gaat door

De militaire parade op de Dag van de Overwinning in Rusland gaat ook dit jaar door ondanks de oorlog in Oekraïne. De dag waarop de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht, ‘was en blijft de heiligste feestdag voor alle Russen’, zei een Kremlin-woordvoerder volgens het Russische persbureau Interfax. De Dag van de Overwinning wordt traditiegetrouw op 9 mei groots gevierd met militaire parades op verschillende plekken in Rusland. <

Militiechef Darfur pleit onschuldig in proces

In het eerste proces voor het Internationaal Strafhof (ICC) over oorlogsmisdaden in de Soedanese regio Darfur heeft de beschuldigde oud-militiechef alle beschuldigingen verworpen. ‘Ik ben onschuldig aan alle aanklachten’, zei Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman aan het begin van het proces bij het hof in Den Haag. De 72-jarige verdachte, ook bekend als Ali Kusheib, staat bijna twintig jaar na de massamoorden in Darfur terecht voor 31 oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder moord, verkrachting en marteling in 2003 tot 2004. <

Shanghai verlengt lockdown om coronagolf

De Chinese stad Shanghai heeft de lockdown voor z’n 26 miljoen inwoners voor onbepaalde tijd verlengd. In China is een nieuwe coronagolf gaande. Dinsdag werden er door de autoriteiten in Peking 16.000 nieuwe corona-infecties gemeld. <

VS: Brown Jackson stapje dichter bij aanstelling

Ketanji Brown Jackson, de eerste zwarte vrouw die is voorgedragen als lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof, is een stapje dichter bij aanstelling. De samenstelling van het hooggerechtshof zou zo hetzelfde blijven als nu: zes conservatieve rechters en drie progressieve. <

Noord-Korea dreigt met kernwapens

Noord-Korea is in principe tegen oorlog, maar zal zichzelf verdedigen met kernwapens in het geval dat het Zuid-Koreaanse leger het land zou aanvallen, zegt de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Kim Yo-jong reageerde volgens staatszender KCNA op eerdere berichten dat de Zuid-Koreaanse minister van Defensie gesproken had over een preventieve aanval op de noordelijke buren. Dat was volgens Kim Yo-jong ‘een zeer grote fout’. <

Vakbonden: houd WIA-regels tegen het licht

Vakbonden willen dat het kabinet de wetgeving rond arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA opnieuw tegen het licht houdt. Nu zouden er nog te veel zieke werknemers de dupe zijn, stellen ze bij het uitbrengen van een zogeheten witboek met voorbeelden van mensen die in de knel komen. <

‘Meer zoekvragen naar inductie door duur gas’

Na de sterke stijging van de gasprijzen zijn duidelijk meer mensen op zoek naar een kookplaat op inductie. Dat meldt de vergelijkingssite Kieskeurig.nl op basis van eigen gegevens. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het aantal zoekopdrachten op de site naar inductiekookplaten verviervoudigd. Tegelijkertijd zijn minder mensen op zoek naar fornuizen of kookplaten die op gas werken. <

Steeds meer vrouwelijke commissarissen geteld

De hoofdbedrijven aan de Amsterdamse beurs tellen steeds meer vrouwelijke commissarissen. Maar hun president-commissaris is nog vaak een man. Datzelfde geldt voor de functie van bestuursvoorzitter of financieel directeur, meldt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) na een eigen analyse. <

Ook bij Albert Heijn verpakkingsvrij kopen

Bij een Albert Heijn in Rotterdam is het sinds dinsdag mogelijk verpakkingsvrij te winkelen. De grootgrutter laat klanten zelf potten meenemen om die te vullen met bijvoorbeeld ontbijtgranen, quinoa of rijst. Volgens Albert Heijn wordt met het concept ingehaakt op de campagne van de overheid om het gebruik van onder andere wegwerpplastic te verminderen. Albert Heijn is niet de eerste supermarkt in Nederland die met herbruikbare potten werkt. Ook enkele grotere Jumbo-winkels doen dat inmiddels. <