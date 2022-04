Strafeis ontucht minderjarigen opvallend laag

Den Haag

Dat blijkt uit recent onderzoek van het WODC, het wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Kamerleden willen dat de minister het OM om opheldering vraagt. Waarom de strafeis in de meerderheid van de gevallen niet de eigen richtlijnen volgt, konden de onderzoekers niet achterhalen. De motivering voor de strafeis wordt namelijk niet opgenomen in de uitspraak van de rechtbank. In 8 procent van de zaken is de eis van het OM hoger dan de eigen richtlijnen.

Het OM stelde de strafvorderingsrichtlijnen in 2015 op omdat de aanpak van zaken van seksueel misbruik van minderjarigen achterbleef bij de strengere straffen die de afgelopen jaren worden geëist voor andere zware delicten. De richtlijnen moeten de ernst..

