Staatsbezoek uit India

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima verwelkomen de president van India Ram Nath Kovind en zijn echtgenote Savita Kovind op de Dam op de eerste dag van hun staatsbezoek. Het bezoek is erop gericht om de samenwerking tussen beide landen verder te verbreden. Maandag ontmoetten de Kovinds de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, in de Keukenhof. Na de officiële ontvangst op dinsdag plaatste de president een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. ‘s Avonds volgde een staatsbanket in het Koninklijk Paleis. Woensdag gaat de Indiase president onder meer langs bij de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en bij premier Mark Rutte.