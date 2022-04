Boete 20.000 euro na dodelijke val kleuter

Arnhem

Voor een dodelijk ongeluk op een bouwplaats in het Gelderse Ederveen, waarbij in juli 2020 een vijfjarige jongen om het leven kwam, heeft het Openbaar Ministerie een boete van 20.000 euro opgelegd aan de hoofdaannemer. De kleuter was met drie andere kinderen aan het spelen op het bouwterrein aan de Hoofdweg en viel van een stapel kalkzandsteenblokken. Het bedrijf heeft zich volgens het OM niet aan de voorschriften gehouden. De hoofdaannemer had het terrein moeten afzetten met hekken, zoals het Arbeidsomstandighedenbesluit voorschrijft.

