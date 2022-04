Moeder van Insiya doet weer beroep op de koning

Den Haag

‘Ik heb de koning en koningin gesproken. Ze hebben mijn brief gelezen en gaan deze bespreken. Ze zijn zeer begaan met mijn zaak. Ze waren geëmotioneerd en zijn ervan doordrongen hoe belangrijk het is dat Insiya terugkomt naar Nederland’, aldus Nadia Rashid dinsdag.

In 2019, toen het koningspaar op staatsbezoek was in India, betuigden koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun medeleven met Rashid. Zij zeiden toen haar situatie ‘hartverscheurend’ te vinden. Ook reageerde Máxima in 2018 op een eerdere brief en videoboodschap van de vrouw.

Volgens de organisatie die Insiya terug wil brengen, Team Bring Insiya Back, is zij een Nederlands staatsburger en wordt het meisje illegaal vastgehouden in India. In 2016 liet haar ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .