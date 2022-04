Oekraïense ambassade benadrukt belang ‘regels’

De uitgezette oorlogsverslaggever Robert Dulmers zou de regels voor journalisten niet hebben nageleefd. Dat stelt de Oekraïense ambassade in Nederland impliciet in een verklaring die maandag is uitgegeven.

Den Haag

‘In Oekraïne is krijgsrecht ingevoerd in verband met de Russische agressie’, aldus de verklaring. ‘Het is een speciaal wettelijk regime dat bepaalde beperkingen oplegt, ook aan het werk van de media. Journalisten zijn zich bewust van de vereisten voor het maken van foto’s en video’s. Tientallen Nederlandse journalisten die die huidige regelgeving volgen, werken vrijelijk in verschillende Oekraïense regio’s. We zijn ze dankbaar voor hun uitgebreide verslag van de oorlog in Oekraïne. Tegelijkertijd benadrukt de ambassade het belang van het volgen van de relevante regels.’

Dulmers lijkt te zijn uitgezet vanwege zijn getwitterde filmpje van raketinslagen bij Odesa, die grote rookpluimen veroorzaakten. Hoofdredacteur Sjirk Kuijper betw..

