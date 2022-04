Situatie Oekraïners in noodopvang is ‘best oké’

Het zou mooi zijn als Oekraïense vluchtelingen snel terechtkunnen bij Nederlandse gastgezinnen, zeggen vluchtelingenorganisaties. Maar de situatie in noodopvanglocaties is op dit moment ‘best oké’.

Amsterdam

De opvangsituatie is redelijk in vergelijking met die op de plekken waar reguliere asielzoekers soms al langere tijd moeten verblijven, legt VluchtelingenWerk Nederland uit. In opdracht van de overheid organiseert het Rode Kruis in samenwerking met onder meer VluchtelingenWerk en de organisatie Takecarebnb opvang voor duizenden Oekraïners bij Nederlandse gastgezinnen. Wanneer de eerste vluchtelingen daar terechtkunnen blijft echter al weken onduidelijk. Tot het zover is kunnen de vluchtelingen overnachten op noodopvanglocaties van de gemeenten.

Dat zijn geen sporthallen met stretchers, legt een woordvoerster van VluchtelingenWerk uit. ‘Die grotere opvanglocaties zijn nog niet in gebruik genomen. Dat gebeurt pas als er ineen..

