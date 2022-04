Gevluchte kinderen krijgen les

Op verschillende locaties in Nederland startten maandag scholen voor Oekraïense kinderen die gevlucht zijn naar Nederland. Zo opende de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma scholen in Arnhem en in Ederveen. Ook in Hengelo en Eindhoven komt er een school voor scholieren uit Oekraïne. Volgens minister Wiersma vraagt het ‘veel creativiteit’ om duizenden kinderen uit Oekraïne in Nederland onderwijs te geven.