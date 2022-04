Grote technische storing legt treinverkeer plat

Een ingrijpende IT-storing heeft het treinverkeer zondag in het hele land vrijwel volledig platgelegd. Omdat het aantal gestrande reizigers te groot was, werd er geen vervangend busvervoer ingezet.

Utrecht

De Nederlandse Spoorwegen verwachen dat vandaag de normale dienstregeling weer grotendeels kan worden opgestart, maar hoe dat er precies uit gaat zien, ‘gaan we maandagochtend zien’, aldus een woordvoerster. De NS adviseert reizigers voor vertrek dan op de reisplanner te kijken voor actuele informatie. Internationale treinen ondervinden geen hinder van deze storing.

‘Hoewel de oorzaak van de storing inmiddels verholpen is, is de impact groot’, zei NS zondagavond in een verklaring. ‘Om betrouwbaar te kunnen opstarten, moeten systemen geüpdate worden en treinen op de juiste plaats worden gebracht. Dat vergt tijd’, aldus de NS. Vanwege de storing konden er zondag urenlang geen NS-treinen rijden. De storing trad aan het einde van de oc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .