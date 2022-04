Engel weer in cel na publicatie

Willem Engel is zondag opnieuw aangehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat de 45-jarige Rotterdammer is aangehouden omdat hij zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden die waren gesteld bij zijn vrijlating.

Een woordvoerder van het OM kan niet bevestigen of de aanhouding verband houdt met het optreden van Engel in een video van het YouTube-kanaal Café Weltschmerz vrijdagavond. Woensdag kwam de voorman van Viruswaarheid vrij nadat hij was aangehouden voor het plaatsen van ‘opruiende coronagerelateerde berichten’. Zijn voorarrest werd geschorst, onder meer onder de voorwaarde ‘dat hij zich onthoudt van uitingen op sociale media’. Volgens de rechtbank had Engel deze voorwaarde zelf aangedragen.

Vrijdagavond zond het YouTube-kanaal Café Weltschmerz een gesprek met Engel en jurist Jeroen Pols uit. Hierin sprak Engel onder meer over zijn arrestatie en de lopende rechtszaken tegen hem. Het OM liet zaterdag na berichtgeving in De Telegr..

