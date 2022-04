Toename Russische vluchtelingen

Amsterdam

Naast Oekraïense vluchtelingen arriveren ook steeds meer Russen in Nederland die hier bescherming zoeken. De afgelopen twee weken arriveerden op Schiphol tussen de twintig en dertig Russische vluchtelingen, meldt VluchtelingenWerk. Sommigen zeggen te vrezen voor gevangenisstraf omdat zij hebben deelgenomen aan een demonstratie of omdat zij kritiek op de Russische regering hebben geuit via sociale media. Anderen weigeren te vechten in Oekraïne. Een deel van vluchtelingen ziet geen toekomst meer in Rusland door het verslechterende klimaat voor lhbti’ers.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .