Prijsstijging brengt drie op de tien in problemen

Den Haag

Aan het onderzoek namen werkenden, mensen met een uitkering en gepensioneerden deel. Volgens FNV is 42 procent van hen bang voor schulden. Als bezuinigingsmaatregel zetten veel mensen (65 procent) de verwarming lager of uit. Ook zegt een meerderheid te besparen op de dagelijkse boodschappen in de supermarkt. Een deel koopt geen kleren meer en sommigen hebben abonnementen opgezegd. Ook zegt 6 procent zelfs een maaltijd over te slaan.

‘De cijfers uit ons onderzoek zijn een stuk schrikbarender dan de inkomenseffecten die het CPB inschatte, met name voor mensen met lagere tot modale inkomens’, zegt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha, die wil dat lonen worden gecompenseerd voor prijsstijgingen. Ook noemt hij de 800 euro energietoeslag ..

