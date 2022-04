Run op woonstudio’s uit fabriek voor vluchtelingen

De vraag naar snel te leveren prefabwoningen is door de komst van veel Oekraïense vluchtelingen erg groot. Marktleider Daiwa House Modular Europe is bijna door zijn voorraad heen. Ook zijn veel wooneenheden, in de volksmond bekend als wooncontainers, die nog uit de fabriek moeten rollen, gereserveerd.

Amsterdam

‘Praktisch al onze voorraad en alles wat nog in onze pijplijn zit, is op dit moment ingezet’, zegt een woordvoerder van Daiwa House Modular Europe, voorheen bekend onder de naam Jan Snel. ‘Dat is voor ons wel heel bijzonder.’ De kans bestaat dat het bedrijf gemeenten nee moet verkopen als ze nu om nieuwe wooneenheden vragen, geeft de zegsman aan.

Het in Montfoort gevestigde bouwbedrijf maakt wooneenheden in de fabriek. Die studio’s, ook populair onder studenten, kunnen vervolgens kant-en-klaar naar een locatie worden gebracht en vervolgens op elkaar worden gestapeld. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is een zeer regelmatige klant van Daiwa House Modular Europe, maar de vraag naar de ‘modules’ is ook groot door de krapte op ..

