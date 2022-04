‘Nagellakheld’ Tijn krijgt fontein Breda

Breda

Ruim honderd mensen waren zaterdagmorgen getuige van de onthulling van een plaquette op de Grote Markt in Breda ter nagedachtenis van ‘nagellakheld’ Tijn Kolsteren. De jongen uit het Brabantse Hapert, die leed aan hersenstamkanker, veroverde in 2016 vele harten door tijdens Serious Request eindeloos nagels van een kleurtje te voorzien en zo liefst 2,5 miljoen euro voor het Rode Kruis in te zamelen. Een onlangs aangelegde fontein op de Grote Markt in de vorm van de kenmerkende drie kruizen uit het wapen van Breda, werd omgedoopt tot Tijns Waterplein.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .