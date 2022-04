Vertraagde aankoop onderzeeboten stuit op kritiek. ‘Slagkracht moeten we leveren, geen dossiers’

Opnieuw is de miljardenaankoop van nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine vertraagd. Bovendien moeten er van de oude vier boten twee worden gekannibaliseerd om het andere duo in de vaart te houden.

Een slecht bericht als goede boodschap naar buiten brengen, dat deed staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat, vrijdagavond. In een brief aan de Tweede Kamer repte hij van ‘een nieuwe fase’ in het dossier Vervanging Onderzeeboten. Er komt, aldus Van der Maat, ‘meer focus en verbeterde aansturing’.

Concreet: opnieuw vertraging, veel later nieuwe boten in de vaart én twee huidige onderzeeboten kannibaliseren om de andere twee in de vaart te houden. Een officier van het Korps Mariniers, dat onder de Koninklijke Marine valt, reageerde op Twitter: ‘Tegen de tijd dat ik de dienst uit mag, dus met pensioen, hebben we misschien 4 inzetbare nieuwe onderzeeboten. Er werd al over vervanging gesproken toen ik de dienst inging, d..

