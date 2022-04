Wie denkt dat een HPV-prik overbodig is bij een monogame levensstijl, heeft het mis

Amersfoort

Toen de Gezondheidsraad in 2008 adviseerde om twaalfjarige meisjes in te enten tegen het humaan papillomavirus (HPV), een virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, reageerde een deel van christelijk Nederland huiverig. De Gezondheidsraad schreef toentertijd dat vrouwen die maar één seksuele relatie zouden aangaan in hun leven met iemand die ook nooit eerder een seksuele relatie had gehad, een hele kleine kans liepen op baarmoederhalskanker.

‘Zo’n monogaam leven past bij een christelijke levensstijl’, zegt Eline Gorter, beleidsadviseur bij de christelijke Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV). ‘Vandaar dat ouders uit onze achterban veelal besloten dat een HPV-vaccinatie overbodig was voor hun kind.’

Inmiddels zijn wet..

