Nederlanders oefenden in een Frans dorpje tegen ‘de Russen’. De eerste avond werd een nachtmerrie

Van 1959 tot 1964, in de Koude Oorlog, trokken jaarlijks duizenden Nederlandse militairen naar La Courtine in Frankrijk om zich voor te bereiden op een oorlog met de Russen. Het plaatsje veranderde compleet van gedaante.

Frankrijk - Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Franse presidentsverkiezingen in april. Aflevering 12: Nederlandse militairen oefenen in La Courtine.

In de zomer van 1959 oefenden duizenden Nederlandse militairen in La Courtine, een stadje in het zuiden van Frankrijk. Bij La Courtine lag een oefenterrein van 13 bij 7 kilometer. Het was een heuvelachtig gebied met een harde bodem, geschikt voor de tanks van de Nederlandse landmacht. De lagere gedeelten konden moerassig zijn.

Een verslaggever van Het Parool was met de militairen meegegaan en interviewde hun commandant, kolonel Hendrik Bouwman. De kolonel bleek een tevreden man. ‘Er is voor elk wat wils. We mogen, graven, rij..

