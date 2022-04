Beving met kracht van 2.7 bij Loppersum

In de buurt van het Groningse Loppersum is vrijdagavond om 19.11 uur een aardbeving geweest met een kracht van 2.7, meldt het KNMI. Op Twitter melden diverse mensen dat ze de aardbeving hebben gevoeld. ‘Een flinke aardbeving, een harde dreun of knal en het hele huis trilt’, beschrijft de veiligheidsregio Groningen. ‘Zo hebben veel inwoners de beving bij Loppersum van vanavond ervaren.’