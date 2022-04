Premier Mark Rutte blijft erbij dat de toeslagenaffaire niet de enige aanleiding kan zijn geweest voor het gedwongen uit huis plaatsen van kinderen in de getroffen gezinnen. Maar hij erkent dat de financiële ellende die is ontstaan in die jaren wel een oorzaak kan zijn van andere problemen, waardoor de rechter zich genoodzaakt zag kinderen weg te halen bij hun ouders. <

Dertig mensen bijeen na schietpartij Zwolle

Ongeveer dertig mensen, onder wie ouders met kinderen, waren vrijdagmiddag aanwezig op een bijeenkomst die de gemeente Zwolle had georganiseerd voor getuigen van de dodelijke schietpartij in McDonald’s. Ook Slachtofferhulp was er en dat werd door de aanwezigen ‘zeer op prijs gesteld’, aldus de gemeente. <

beeld anp

Tekort aan NFI-artsen bij kinderzedenzaken

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft zo weinig forensisch kinderartsen dat het op bepaalde tijden geen medisch onderzoek meer kan doen bij jongeren en kinderen die slachtoffer zijn geworden van een zedenmisdrijf. Met hulp van externe artsen is er een noodoplossing gezocht, maar een structurele oplossing is nog niet gevonden, schrijft minister van Justitie Dilan Yeşilgöz. <

Provincie Limburg gaat nieuwe start maken

De provincie Limburg gaat een nieuwe start maken rond openheid en integriteit en het organiseren van tegenspraak. Provinciale Staten van Limburg besloten vrijdag daartoe na debatten over vier onderzoeksrapporten. Die werden opgesteld na de bestuurscrisis die de provincie een jaar geleden trof. <

Tijdelijk meer ruimte om te hacken AIVD en MIVD

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen tijdelijk meer bevoegdheden om grote hoeveelheden informatie te onderscheppen en om netwerken te hacken. Dat is volgens het kabinet nodig om op te kunnen treden tegen digitale aanvallen van landen zoals China en Rusland. De tijdelijke wet moet problemen op cybergebied met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) oplossen. <

Man vast voor vernieling graven Hardenberg

De politie heeft vrijdag een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vernieling van graven op een begraafplaats in Hardenberg, afgelopen dinsdag. Die ochtend vroeg werden vijftien graven op de begraafplaats bij de Sint-Lambertuskerk aan de Scholtensdijk vernield. <

‘Geen Gronings gas meer in 2023 binnen bereik’

Dit gasjaar, van september 2021 tot oktober 2022, mag maximaal 4,5 miljard kubieke meter gas worden gewonnen uit het Groningenveld. Daarmee blijft het sluiten van het Groningenveld in 2023 binnen bereik, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). Hij is blij dat het Groningenveld over een halfjaar op de ‘waakvlam’ kan: dan pompt men er op een minimumniveau gas op. <

Onteigening boeren kan toch eerder nodig zijn

In sommige gebieden is het vanwege de stikstofproblemen mogelijk de komende jaren al nodig om dwingende maatregelen te nemen, zoals het onteigenen van boeren. Dat schrijft minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in een brief over haar beleidsplannen voor de komende jaren. Voor die gebieden zijn mogelijk versneld maatregelen nodig tegen de neerslag van stikstof in de natuur. Of en waar de meer dwingende maatregelen al snel nodig zijn, moet later dit jaar blijken. <

beeld anp

Mogelijk al 10.000 Oekraïense leerlingen

In het Nederlandse onderwijs zijn mogelijk al meer dan 10.000 Oekraïense leerlingen beland. Het gaat om alle vormen van onderwijs, het reguliere maar ook bijvoorbeeld de zogenoemde nieuwkomersscholen. Dat schat de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op basis van een peiling afgelopen week onder bijna duizend schooldirecteuren. Op 37 procent van de scholen hebben zich leerlingen uit Oekraïne gemeld. <

Tot 1400 Oekraïners op cruiseschip in Rotterdam

Rotterdam gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen op een cruiseschip. Op het schip, de Volendam van de Holland America Line, kunnen maximaal 1400 mensen terecht. Het schip meert zaterdag aan in de Merwehaven, niet ver van Schiedam, en blijft daar drie maanden liggen. Volgens de gemeente Rotterdam kunnen de eerste Oekraïners volgende week naar het cruiseschip verhuizen. <

beeld anp

Financiële problemen dreigen bij kwart musea

Ongeveer een kwart van de Nederlandse musea dreigt dit jaar in de financiële problemen te komen. De belangrijkste reden hiervoor zijn de veel lagere bezoekcijfers dan voor de verplichte sluitingen vanwege de coronapandemie, meldt de Museumvereniging na een interne rondgang. Vooral voor musea met een gemeente als hoofdfinancier en privé-gefinancierde musea dreigt financiële malaise, aldus de brancheorganisatie van ruim 450 musea in Nederland. <

Gronings ziekenhuis sluit operatiekamers

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft vanaf vrijdag operaties afgezegd door het hoge ziekteverzuim onder personeel. Van de veertien operatiekamers is ongeveer de helft twee weken gesloten. Ook zijn delen van de verpleegafdelingen dicht, zodat personeel waar mogelijk ergens anders ingezet kan worden. ‘De oncologische zorg voor mensen met kanker gaat wel altijd door’, vertelt een woordvoerster van het ziekenhuis. <

Oekraïne en Rusland ruilen krijgsgevangenen

Oekraïne heeft vrijdag bekendgemaakt dat het Russische krijgsgevangenen heeft geruild tegen 86 eigen militairen, zonder te specificeren om hoeveel Russen het ging. ‘Er heeft zojuist een uitwisseling plaatsgevonden’, meldde een Oekraïense regeringsfunctionaris op Telegram. ‘86 Oekraïense soldaten, onder wie 15 vrouwen, zijn al veilig.’ <

IAEA stuurt personeel naar Tsjernobyl

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) stuurt personeel naar de oude kerncentrale van Tsjernobyl en andere nucleaire locaties in Oekraïne. Directeur-generaal Rafael Grossi zegt een overeenstemming met Oekraïne te hebben bereikt over de aanwezigheid van zijn medewerkers. Grossi ging deze week naar Oekraïne voor een bezoek aan een kerncentrale en voor overleg. <

Eerste boetes voor ‘coronafeestjes’ VK

De eerste Britse regeringsfunctionarissen hebben een boete van omgerekend 60 euro binnen voor hun deelname aan verboden ‘coronafeestjes’. Het is niet duidelijk of de Britse premier Boris Johnson zelf is beboet voor aanwezigheid op een party tijdens een coronalockdown. De politie had onlangs al gemeld dat de eerste twintig boetes eraan zaten te komen, zonder verdere details. <

Bijna 300.000 Oekraïners gevlucht naar Duitsland

In Duitsland zijn bijna 300.000 vluchtelingen uit Oekraïne geregistreerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn momenteel 294.508 personen bekend bij de Duitse autoriteiten, een stijging van ruim 16 procent ten opzichte van een week eerder. De groep vluchtelingen bestaat met name uit vrouwen, kinderen en ouderen. <

Zelensky ontslaat twee generaals om verraad

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in zijn dagelijkse videoboodschap laten weten dat twee ‘verraders’ zijn ontslagen. Het zou gaan om hooggeplaatste generaals die voor de Oekraïense veiligheidsdiensten werken. De president zegt dat hij ‘geen tijd heeft voor landverraders’. Zelensky noemt de twee mannen bij naam. <

Topman PostNL België onder voorwaarden vrij

De topman van PostNL België, Rudy Van Rillaer, wordt onder voorwaarden vrijgelaten. Dat heeft de Mechelse raadkamer beslist. Het besluit is bevestigd door zijn advocaat aan het Belgische persbureau Belga. De twee andere verdachten die nog in de cel zaten, komen vrij zonder voorwaarden. Ze blijven nog wel tot maandag in de cel omdat er nog een besluit over een eventueel beroep tegen de beslissing moet worden genomen. <

Jemen akkoord met twee maanden wapenstilstand

De strijdende partijen in Jemen hebben ingestemd met een staakt-het-vuren van twee maanden, meldt de speciale VN-gezant voor Jemen, Hans Grundberg. De wapenstilstand gaat zaterdag in. De overeenkomst betekent ook dat schepen die brandstof vervoeren de door Houthi-rebellen bezette Hodeidah-haven weer mogen aandoen. Tevens kan er weer worden gevlogen van en naar de luchthaven van Sanaa, de grootste stad van Jemen. <

beeld anp

Vier doden bij training vliegtuigen Zuid-Korea

Twee kleine trainingsvliegtuigen van de Zuid-Koreaanse luchtmacht zijn in de lucht in botsing gekomen. Aan boord waren twee vlieginstructeurs en twee piloten in opleiding die het ongeluk niet hebben overleefd, meldt persbureau Yonhap. Na het ongeluk werd enige tijd één piloot vermist, maar hij bleek ook om het leven te zijn gekomen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. <

Hogere dekkingsgraden van pensioenfondsen

De dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in maart flink toegenomen omdat de rente begon te stijgen, meldt onderzoeksbureau Aon. Ook aandelen en grondstoffen werden duurder. Dat leidde tot een gemiddelde dekkingsgraad van 120 procent, de hoogste stand in meer dan tien jaar. <

Britse olieterminals geblokkeerd om milieu

Verschillende milieugroeperingen hebben olieterminals van BP, ExxonMobil en Esso in het Verenigd Koninkrijk geblokkeerd. Daarmee protesteren zij tegen het beleid van de Britse regering die aangaf meer fossiele brandstoffen te willen gaan winnen. Premier Boris Johnson zei eerder dat hij boringen in de Noordzee wil aanmoedigen om daarmee de binnenlandse olie- en aardgasproductie te verhogen. <

beeld anp

‘Help Oekraïner aan euro’s te komen’

Oekraïense vluchtelingen in de Europese Unie krijgen hulp bij het wisselen van hun Oekraïense geld, als het aan de Europese Commissie ligt. Nu kunnen zij in hun land van aankomst meegebrachte grivna’s vaak niet of slechts tegen hoge tarieven ruilen voor euro’s, zloty’s of forinten omdat banken en wisselkantoren daarvoor huiverig zijn. <

6500 ‘voetballen’ voor kantoor FIFA als protest

Mensenrechtenorganisaties hebben in samenwerking met de Duitse kunstenaar Volker-Johannes Trieb 6500 zandzakken met de look en de vorm van een voetbal gedeponeerd voor het hoofdkantoor van de FIFA in Zürich. Dat doen zij als protest tegen de toewijzing van het WK aan Qatar. Nederland is in de groepsfase van het WK ingeloot in een groep met Qatar, Senegal en Ecuador. Zoals Louis van Gaal al voorspelde, ontloopt het Nederlands elftal de zeven toplanden. <