Samen de schouders eronder: Molenlanden vangt Oekraïners massaal thuis op

Molenaarsgraaf-Brandwijk

De familie Mielientiev woont eigenlijk op de zevende etage van een flat nabij Kyiv in Oekraïne. Maar nu wonen ze ineens in Molenaarsgraaf-Brandwijk, bij Wim en Elly Bakker in huis. Oleksandr en Natalia, beiden 63, kwamen naar Nederland met zes van hun negen kinderen, plus een schoondochter en drie kleinkinderen. ‘Die zijn verspreid over onze familie ondergebracht: bij een zoon in deze straat, bij een dochter verderop.’ De banden zijn hecht, de twee families kennen elkaar al 22 jaar. ‘Ik heb hun kinderen hier in ons dorp leren fietsen’, zegt Wim lachend. ‘En nu volgen de kleinkinderen.’ Dat is hopelijk wat deze kinderen zich later van de oorlog herinneren: dat ze toen hebben leren fietsen in Nederland.

De Bakk..

