Eendjes voeren? Dat is dan 70 tot 140 euro boete: ‘Opa’s en oma’s worden hier het slachtoffer van’

Niets zo onschuldig als de eendjes voeren. Maar de grote steden willen ervan af, want weggegooid brood trekt ratten aan. In Amsterdam en Leiden geldt al een boete op eendjes voeren. Rotterdam wil nu ook een verbod invoeren. Daar is niet iedereen blij mee. ‘Opa’s en oma’s worden het slachtoffer.’

Rotterdam

Halverwege de Heemraadssingel in Rotterdam-West dobberen twee bruin gevederde eenden in het water. Op hun dooie gemak doen ze hun eendending – beetje snateren, beetje kroos eten, soms even kopje onder – als ze plotseling een oma met haar kleinzoon in het vizier krijgen. Oma’s met kleinkinderen, dat is altijd prijs, zie ze bijna denken. Haastig zwemmen ze naar de kant, de snavels alvast opengesperd. Maar daar spat de hoop op een stuk brood snel uiteen. Geen kruimel krijgen ze van Lia Koopman (62) en de 3-jarige Seppe. ‘Ik begin er niet meer aan’, zegt Koopman. ‘Het stikt hier in de buurt van de ratten, die komen op dat brood af.’

Op haar telefoon laat ze een filmpje zien van een imposante rat in haar achtertuin. ‘Dat komt door mij..

