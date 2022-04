ZooParc krijgt mhorrgazellen

Overloon

Dierentuin ZooParc in het Brabantse Overloon krijgt dit jaar vijf mhorrgazellen. Deze gazellesoort was uitgestorven in het wild en alleen nog in dierentuinen te zien. Door een fokprogramma leven er nu ook weer mhorrgazellen in het wild. In totaal zijn er wereldwijd nog ongeveer vijfhonderd mhorrgazellen. ZooParc krijgt vier vrouwtjes en een mannetje en hoopt daarmee te kunnen fokken. De dieren komen uit België, Frankrijk en Duitsland.

