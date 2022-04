Misbruikverdachte blijft in hechtenis

Utrecht

De hechtenis van de Spakenburger die ervan wordt verdacht dat hij tijdens oppasdiensten bij de crèche van de kerk drie kinderen heeft misbruikt, is verlengd. De zaak werd in juni 2021 openbaar, sindsdien zit de man vast. De hechtenis werd donderdag verlengd tijdens een proformazitting, bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Midden-Nederland. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor 21 juni. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie sprak bij de arrestatie van de man van ‘een ernstige vorm van seksueel misbruik’, van in totaal zeven kinderen.

