Hoogste aantal meldingen van euthanasie in 2021: ‘Niet meer alleen voor noodsituaties’

Nog nooit werd in Nederland bij zo veel sterfgevallen melding gemaakt van euthanasie als in 2021, blijkt uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE).

‘De belangrijkste conclusie is daarom ook dit jaar dat de uitvoeringspraktijk van euthanasie in Nederland zeer zorgvuldig is.’

Den Haag

Het gaat in totaal om 7666 patiënten, een stijging van 10,5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2020 was er ook al een stijging van 9 procent te zien. Deze stijging verrast medisch-ethicus Theo Boer van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) niet. ‘Niemand kan meer ontkennen dat de legalisering van euthanasie voor een eigen dynamiek heeft gezorgd. Euthanasie is niet enkel meer voor noodgevallen, maar een gewone optie geworden.’

Jeroen Recourt, coördinerend voorzitter van de RTE, wijst er in het voorwoord van het jaarverslag op dat corona nauwelijks invloed heeft op de euthanasiecijfers, doordat dit eigenlijk nooit de reden was voor een euthanasie. Teg..

