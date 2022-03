Brussel wil geldwissel-garantie voor Oekraïense vluchtelingen

Volgens betrokken EU-ambtenaren komt de Europese Commissie op zeer korte termijn met deze aanbeveling voor de EU-landen om het toch al grote leed voor de miljoenen vluchtelingen iets te verlichten. Veel Oekraïners die overhaast huis en haard verlieten door de Russische inval hebben cash geld meegenomen. De Oekraïense grivna wordt echter niet door banken geaccepteerd – of alleen tegen hoge wisselkosten– omdat de koers van de munt is bevroren door de oorlog.

Afgelopen dagen is in Brussel achter de schermen hard onderhandeld over een oplossing voor dit probleem. De ECB zei niet garant te kunnen staan voor eventuele verliezen bij banken zonder expliciete toestemming van de eurolanden. Die procedure neemt echter al snel weken in beslag.

