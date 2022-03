Siriz-bestuurder Linda Wensink: ‘Wij oordelen niet als een vrouw kiest voor abortus’

U was bestuurder bij een ouderenzorgorganisatie. Wat deed u vorig jaar besluiten over te stappen naar Siriz?

‘Het kwam op mijn pad. In die tijd had ik mezelf een periode rust gegund, onder andere omdat mijn huwelijk plotseling ten einde was gekomen. Ik ervoer de gebrokenheid van de wereld daarmee aan den lijve.

Ergens past dat bij Siriz: onbedoeld zwangere vrouwen die bij ons aankloppen voor hulp, krabbelen immers na een tijd op. Net als ik. Wel met dit verschil dat ik een warm netwerk om mij heen had, wat deze vrouwen geregeld ontberen. Ik wil graag het goede zoeken voor kwetsbare mensen.’

Hoe omschrijven anderen u doorgaans?

‘Mensen weten dat ik écht wil weten hoe het met mensen gaat. Ik respecteer het als ze anders over ..

