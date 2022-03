Nog 1191 mensen wachten in Afghanistan om overgebracht te worden naar Nederland. Dat heeft het kabinet woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Sinds de evacuatie in augustus zijn nog eens 1239 mensen uit Afghanistan overgekomen. Onder de achterblijvers bevinden zich nog tweehonderd Nederlanders of mensen met verblijfsrecht in Nederland. <

‘Situatie in centrum Ter Apel nog zorgelijk’

De situatie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, waar het overvol is, blijft zorgelijk. Dat zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen woensdag. Eerder liet de veiligheidsregio al weten te overwegen het centrum te sluiten. Volgens de zegsman is dat scenario ‘niet van tafel’ en afhankelijk van hoe de in- en uitstroom van vluchtelingen naar locaties elders vorm krijgt de komende tijd. <

1979 coronapatiënten in ziekenhuizen geteld

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is woensdag gedaald met 77 tot 1979, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat aantal schommelt al zo’n twee weken rond de 2000. <

Doden bij schietincident in McDonald’s Zwolle

Bij een schietincident woensdag omstreeks 18.00 uur in een vestiging van fastfoodketen McDonald’s aan de Floresstraat in Zwolle zijn twee doden gevallen. Het personeel van de zaak is in veiligheid gebracht. Tijdens het schietincident waren er ook bezoekers in het fastfoodbedrijf. De politie kan geen aantallen noemen, maar wil graag met ze in contact komen. <

Volt gaat in hoger beroep tegen uitspraak rechter

Het bestuur van Volt gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in het kort geding, dat het Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan tegen de partij had aangespannen. De rechter oordeelde dat de Volt-Kamerfractie Gündoğan terug moest laten keren, nadat zij uit de fractie was gezet vanwege meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Volt vindt dat de rechter een ‘onjuiste afweging’ heeft gemaakt en nu voor de partij bepaalt wie er in de fractie hoort. <

Hof beëindigt plaatsing meisje in instelling

Het hof in Leeuwarden beëindigt de plaatsing van een 15-jarig meisje in een gesloten jeugdzorginstelling omdat het gaat om een ‘inhumane situatie’. Al meer dan een jaar zit het meisje naar eigen zeggen 22 uur per dag op haar kamer en krijgt ze geen behandeling, met uitzondering van medicatie, zo meldde het hof woensdag in een door het meisje aangespannen beroep. Over het gedrag van het meisje bestaan volgens het hof al jaren forse zorgen. <

Proef legaal gekweekte wiet weer uitgesteld

Het experiment met legaal geteelde wiet en hasj is weer uitgesteld. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat de zogenoemde wietproef pas in het tweede kwartaal van 2023 van start kan gaan. Eerder werd nog uitgegaan van de tweede helft van 2022. <

Voorarrest Willem Engel na twee weken geschorst

Willem Engel is na twee weken voorarrest op vrije voeten. De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam besloot woensdagmiddag zijn voorarrest te schorsen. Aan de schorsing zijn wel voorwaarden verbonden. Een van die voorwaarden waar de Rotterdammer zich aan moet houden is ‘dat hij zich onthoudt van uitingen op sociale media’. <

Van Hemmen is 10 uur lang burgemeester

Bram van Hemmen is vanaf woensdagmiddag 14.00 uur tot middernacht benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Hillegom. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit benoemde Van Hemmen voor een periode van tien uur omdat de kroonbenoemde burgemeester van Hillegom, Arie van Erk, wegens persoonlijke omstandigheden niet in staat is woensdagavond de nieuw gekozen raadsleden te beëdigen. De beëdiging van Van Hemmen was woensdagmiddag in het provinciehuis van Zuid-Holland. <

Meer geld voor boer die sneller stopt om stikstof

Hoe sneller een boer die stikstof uitstoot in de buurt van een beschermd natuurgebied zich laat uitkopen door de overheid, hoe meer geld hij hiervoor kan krijgen. Dat is een van de maatregelen die verantwoordelijk minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof vrijdag zal aankondigen in een brief over het stikstofbeleid van de komende jaren, zeggen bronnen. Ze laat ook onderzoeken in welke gebieden de nood het hoogst is, maar wat er precies gebeurt met boeren in de ‘rode gebieden’, wordt in de brief nog niet bekendgemaakt. <

D66’er krijgt voortouw Pegasus-onderzoek EU

D66’er Sophie in ‘t Veld gaat namens het Europees Parlement het bespioneren van de telefoons van oppositiepolitici, journalisten en activisten met Israëlische software onderzoeken. De zogeheten Pegasus-software is onder meer gebruikt door EU-landen Polen en Hongarije. <

Treinverbinding van Finland-Rusland hervat

De Finse nationale spoorwegen (VR) hervatten de goederentreinverbinding met Rusland. Afgelopen weekend stopte VR met alle treinreizen naar Rusland als gevolg van de vele westerse sancties tegen Rusland. Maar de spoorwegmaatschappij is tot de conclusie gekomen dat een serie Britse sancties toch geen betrekking heeft op de overeenkomsten die VR met Rusland heeft gesloten voor treinen op het traject. <

Ruim 25.000 Britse visa voor vluchtelingen

De Britse regering heeft 25.500 visa afgegeven aan Oekraïense vluchtelingen. Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn twee speciale regelingen opgezet, zodat zij ook naar het Verenigd Koninkrijk kunnen komen. Van de afgegeven visa zijn er 22.800 voor personen die naar het VK mogen komen omdat ze er familie hebben. <

Verste ster ooit: 12,9 miljard lichtjaar afstand

De ruimtetelescoop Hubble heeft een ster ontdekt op 12,9 miljard lichtjaar afstand van de aarde. Het is de verste ster die ooit is waargenomen, maakten de ruimtevaartorganisatie NASA (Verenigde Staten) en ESA (Europa) woensdag bekend. Het oude record stamt uit 2018, toen Hubble een ster op 9 miljard lichtjaar afstand waarnam. <

Militairen versterken Israëlische politie

De Israëlische politie wordt versterkt met duizend militairen nadat er binnen een week elf mensen in het land zijn omgekomen bij drie aanslagen. Volgens een woordvoerder van defensieminister Benny Gantz is het besluit genomen om de nationale veiligheidssituatie te verbeteren. Het Duitse persbureau DPA meldt dat het om de bloedigste week gaat in zestien jaar. Destijds vielen bij een zelfmoordaanslag in april 2006 in Tel Aviv ook elf dodelijke slachtoffers. <

Bruce Willis heeft afasie en stopt met acteren

Bruce Willis stopt met acteren. Bij de 67-jarige filmster is de hersenaandoening afasie vastgesteld, zo heeft zijn familie via sociale media bekendgemaakt: ‘Aan alle geweldige fans van Bruce: we willen als familie delen dat Bruce worstelt met gezondheidsproblemen en dat bij hem recentelijk afasie is geconstateerd, wat een impact heeft op zijn verstandelijke vermogens.’ <

Claims om onbereikbare vliegtuigen in Rusland

Vliegtuigleasemaatschappij AerCap eist 3,5 miljard dollar van verzekeraars vanwege vliegtuigen en vliegtuigmotoren waar ze door de sancties tegen Rusland niet meer bij kan komen. Als gevolg van de oorlog en de sluiting van het Russische luchtruim staan honderden vliegtuigen van buitenlandse leasemaatschappijen vast in Rusland. Door de ingediende claims dringt de vraag zich op wie voor de verliezen als gevolg van de oorlog in Oekraïne moet opdraaien. <

Van 10.000 bedrijven ontbreekt steunaanvraag

Voor ongeveer 10.000 bedrijven die in de zomer van 2020 loonsubsidies aanvroegen wegens de coronacrisis, dringt de tijd om een definitieve berekening van de steun aan te vragen. Ze hebben hier nog tot en met donderdag de tijd voor bij uitkeringsinstantie UWV. Doen werkgevers deze aanvraag niet, dan moeten ze alle steun terugbetalen die ze voor de periode tussen juni en september ontvingen. <

KLM wil meer reizigers in de trein krijgen

Luchtvaartmaatschappij KLM wil met het oog op duurzaamheid proberen meer reizigers tussen Brussel en Amsterdam de trein in te krijgen. Het bedrijf gaat daarvoor de samenwerking met de aanbieder van hogesnelheidstreinen Thalys uitbreiden, zo werd aangekondigd. <

Duitse inflatie in maart fors opgelopen

De inflatie in Duitsland is in maart fors opgelopen. De prijzen stegen in de grootste economie van Europa in maart met 7,3 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. Het is het hoogste inflatiecijfer voor Duitsland sinds de hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1990. <

Rabobank kondigt vertrek uit Rusland aan

Rabobank staakt al zijn activiteiten in Rusland. De Nederlandse bank, die vooral met dochterbedrijf DLL actief is in het land, is al begonnen met het vertrek uit Rusland. Rabobank zegt geen zaken meer te willen doen met een ‘regime dat op agressieve wijze een ander soeverein land binnenvalt’. Rabobank heeft relatief kleine zakelijke belangen in Rusland. <

Ember: Nederland weet meest te vergroenen

Nederland heeft van alle landen de afgelopen twee jaar de grootste stappen gezet wat betreft het gebruik van hernieuwbare energie. Dat stelt klimaatdenktank Ember in een rapport. Nederland schakelde tussen 2019 en 2021 voor ongeveer een tiende van zijn totale energieverbruik over van fossiele brandstoffen naar zonne- en windenergie. Ook Australië en Vietnam wisten hun verbruik snel te vergroenen. <

‘Ida en Uri waren duurste natuurrampen van 2021’

Orkaan Ida en de winterse storm Uri waren vorig jaar de rampen die wereldwijd de meeste economische schade hebben veroorzaakt. Dat stelt de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re in een jaarrapport. Ida en Uri richtten vooral schade aan in de Verenigde Staten. Ook de overstromingen van afgelopen zomer in onder meer Limburg en het westen van Duitsland waren een dure natuurramp. <

Ruud van Nistelrooij wordt trainer PSV

Ruud van Nistelrooij volgt Roger Schmidt na dit seizoen op als hoofdtrainer van PSV. De 45-jarige Brabander heeft een contract tot medio 2025 getekend. Van Nistelrooij, die Fred Rutten als assistent krijgt, werkte de afgelopen jaren in de jeugd bij PSV en is nu bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Van Nistelrooij speelde zelf tussen 1998 en 2001 in Eindhoven en verhuisde daarna naar Manchester United, Real Madrid, Hamburger SV en Málaga. <