Oorlog en crisis leiden tot meer onbedoelde zwangerschappen

De oorlog in Oekraïne en andere conflicten en crises zoals de coronapandemie leiden tot meer onbedoelde zwangerschappen omdat de toegang tot voorbehoedsmiddelen wordt verstoord en seksueel geweld toeneemt. Dat staat in een rapport van het VN-fonds voor bevolkingsvraagstukken (UNFPA).

Volgens de onderzoekers krijgt één op de vijf vrouwen en meisjes in vluchtelingenkampen te maken met seksueel geweld. Ook stellen ze vast dat er jaarlijks wereldwijd ongeveer 121 miljoen onbedoelde zwangerschappen zijn. Meer dan 60 procent van de ongewenste zwangerschappen eindigt in abortus en naar schatting 45 procent van alle abortussen is onveilig. Dat veroorzaakt volgens de onderzoekers 5 tot 13 procent van alle moedersterfte. ‘Het duizelingwekkende aantal onbedoelde zwangerschappen laat een falen zien in het handhaven van de mensenrechten van vrouwen en meisjes’, zegt Natalia Kanem, directeur van UNFPA.

In 47 landen gebruikt ongeveer 40 procent van de seksueel actieve vrouwen geen anticonceptiemiddelen om zwangerschap t..

