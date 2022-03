Zweeds NENT kiest voor Viaplay Group

Stockholm

Nordic Entertainment Group (NENT) wil zijn naam wijzigen in Viaplay Group. Streamingdienst Viaplay is het meest herkenbare merk van de Zweedse NENT Group en het enige dat in al zijn markten aanwezig is. Ook levert het onderdeel de meeste omzet op voor het bedrijf. Viaplay is momenteel beschikbaar in elf landen. Het aantal abonnees moet tegen eind 2025 op ongeveer 12 miljoen uitkomen. De zender startte dit jaar ook in Nederland en heeft geïnvesteerd in sport met de rechten op de Formule 1, de Bundesliga en vanaf het volgende seizoen ook de Premier League.

