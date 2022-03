Bijna 2 miljoen kijkers voor voetbal

Hilversum

Bijna 2 miljoen mensen zagen dinsdagavond hoe het Nederlands elftal in de Johan Cruijff ArenA gelijkspeelde tegen Duitsland. De vriendschappelijke wedstrijd die te zien was op NPO 3 eindigde in 1-1 en trok zo’n 1,98 miljoen kijkers, aldus Stichting KijkOnderzoek. De voorbeschouwing van de wedstrijd trok 873.000 kijkers, de nabeschouwing ongeveer 706.000. Naar het eerdere oefenduel, afgelopen zaterdag tegen Denemarken, keken iets meer mensen dan dinsdag. Toen waren het er zo’n 2,1 miljoen. Oranje won die wedstrijd met 4-2. Na de voetbalwedstrijd was het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 met 1,72 miljoen kijkers dinsdag het best bekeken.

