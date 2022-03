Alle maatregelen ten spijt; nog altijd beweegt bijna een kwart van de kinderen te weinig

Den Haag

Dat zegt Joris Hoeboer, onderzoeker bij het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) van De Haagse Hogeschool. Hij baseert zich hiervoor op de uitkomsten van de Motoriek Peiling 2021. Aan dit jaarlijkse - inmiddels derde - onderzoek van De Haagse Hogeschool dat woensdag verscheen, namen 132.000 kinderen van 722 basisscholen deel.

lichte verbetering

Deze laatste meting toont aan dat bijna een kwart (24 procent) van de kinderen ‘ondergemiddeld tot ruim ondergemiddeld’ motorisch vaardig is en dat is niet goed voor hun gezondheid. In peilingen in 2019 en 2020 lag dit percentage nog op 27 procent. Hoeboer erkent dat daarmee weliswaar sprake is van een lichte verbetering, maar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .