Zeventien Russische spionnen moeten Nederland verlaten

Den Haag

De Russen zijn naar verluidt niet op heterdaad betrapt. Het uitzetten van zoveel diplomaten door Den Haag is uitzonderlijk. Volgens een bron liep het onderzoek naar de zeventien al ‘geruime tijd’. Ook andere landen hebben Russen uitgezet. Zo zet België 21 Russen uit op verdenking van spionage.

De stap heeft te maken met de opgelopen spanningen sinds de Russische invasie in buurland Oekraïne vorige maand. De mogelijk toenemende interesse van de Russische inlichtingenofficieren in de politieke en militaire besluitvorming in Den Haag, EU en NAVO was een reden om ze uit te zetten, aldus een bron. Het risico werd te groot. ‘Nederland heeft dit besluit genomen vanwege de dreiging voor de nationale veiligheid die uitgaat van deze groep’,..

