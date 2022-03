Mag Oekraïens huisdier mee naar de opvang? En vijf andere vragen over de opvang van vluchtelingen

Wie betaalt wat? En hoe zit het met een meegekomen huisdier? Zes vragen én antwoorden, gebaseerd op de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners van de Rijksoverheid.

Hebben vluchtelingen uit Oekraïne die in gastgezinnen verblijven recht op financiële steun?

Vluchtelingen hebben recht op wekelijks leefgeld. Dat wordt verstrekt via de gemeente waarin ze verblijven. Zij moeten daarvoor wel geregistreerd staan in de Basis Registratie Personen (BRP) van die betreffende gemeente. Zo’n registratie is overigens altijd verplicht bij verblijf in een gasthuishouden. Voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven geldt een toelage van 59,92 euro per persoon per week.

Daarnaast is – afhankelijk van het aantal gasten in het huishoude..

