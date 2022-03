Forse toename opruiing en openlijk geweld. ‘Het is goed dat Kaag in de rechtbank sprak’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vorig jaar veel meer verdachten vervolgd voor opruiing, belediging, bedreiging en openlijke geweldpleging. De oorzaak daarvan is volgens het OM de maatschappelijke onrust over coronamaatregelen, zoals de QR-code. Dat blijkt uit de eerste cijfers over 2021, die het OM woensdag publiceert.